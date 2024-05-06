Шесть погибших и 35 раненых: ВСУ атаковали дронами-камикадзе маршрутки и автомобили в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет- мессенджере проинформировал, что в понедельник, 6 мая, ВСУ атаковали легковые автомобили и две «ГАЗели», в которых на работу одного из предприятий региона направлялись сотрудники. Шесть человек скончались на месте происшествия.

Еще 35 человек, в числе которых двое несовершеннолетних, ранены. По предварительной версии, у детей диагностированы поверхностные раны. Один мужчина получил серьезные травмы. Ему понадобилась экстренная операция. Остальные пострадавшие получили осколочные ранения. Бригады скорой помощи доставили людей в больницы, где им оказывают необходимую помощь в соответствии с полученными травмами.

Губернатор Гладков выразил слова соболезнования родным и близким погибших.

«К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших жителей…», — сообщил Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В случае появления уточняющей информации, Вячеслав Гладков будет уведомлять россиян.

Глава района Владимир Переверзев на совещании правительства региона сообщил, что в «ГАЗелях» находились сотрудники агрохолдинга «Агро-Белгорье». Сначала стало известно о шести погибших и 33 раненых, позже информацию обновили, сообщили РИА Новости.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 6 мая российские «Герани» атаковали стратегические объекты, расположенные в Сумской области.