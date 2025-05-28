Шестилетний мальчик, который ушел гулять на детскую площадку, обнаружен через двое суток в лесу

Шестилетнего мальчика после двухдневных поисков в лесной местности в Кизеле нашли ориентировочно в 21:00 во вторник, 27 мая, сообщил properm.ru со ссылкой на источники, близкие к волонтерам.

В СК по Пермскому региону проинформировали о том, что ребенок найден живым. В ведомстве рассказали, что ребенку оказали медицинскую помощь. Медики положительно оценили его состояние. В поисковой операции принимали участие сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, следователи-криминалисты. Специалисты использовали различную технику. По факту пропажи было возбуждено уголовное дело.

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время ребенку зададут вопросы, которые помогут понять причину его пропажи.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, по результатам расследования будет принято процессуальное решение», — указано в сообщении ведомства.

Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали в соцсетях, что шестилетний мальчик ушел гулять на детскую площадку в воскресенье, 25 мая. Общественники опубликовали видео, как ребенка доставили в волонтерский пункт. Можно предположить, что юный горожанин был испуган и сильно устал. Помощь в поисках оказывали неравнодушные местные жители. Было преодолено более 1 тыс. км, пока удалось найти пропавшего мальчика.

Ранее стало известно, почему в Карелии трое суток волонтеры не искали пенсионерку.