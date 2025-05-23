В Карелии трое суток волонтеры не искали пенсионерку: уставшая женщина лежала на обочине

В Карелии нашли пропавшую 75-летнюю пенсионерку, сообщил karelinform.ru. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, почему на протяжении трех суток не начинали мероприятия по поискам.

В поисковом отряде рассказали, что женщина пропала в пятницу, 16 мая. Родные приняли решение, что будут самостоятельно искать пенсионерку. В понедельник, 19 мая, они обратились за помощью к специалистам. Волонтеры выяснили, что женщину видели, когда она направлялась в сторону леса.

В поисковом отряде отметили, что в лес отправились добровольцы и внук пенсионерки. Примерно через несколько километров от точки отправления они нашли личные вещи женщины. После этого поиски продолжались 1,5 часа.

«В 19:39 Галина Федоровна была найдена лежащей у обочины, в сознании. Уставшая, но живая. Трое суток в лесу! И все же она держалась», — рассказали в телеграм-канале волонтеры «ЛизаАлерт».

В поисковом отряде промониторили прогноз погоды в регионе. В ночное время температура опускалась до минус 2 градусов. Женщину осмотрели медики, а потом ее передали родным. Здоровью пенсионерки ничего не угрожает. Однако волонтеры отметили, что нахождение человека в таком возрасте в лесу могло стать причиной серьезных проблем. Общественники призывают своевременно информировать о пропаже близких людей, чтобы оперативно начинать их поиски.

Ранее сообщалось, что пилоты 14 раз запускали дрон, чтобы в тайге Кузбасса найти пропавшую пенсионерку.