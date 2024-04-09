Шиномонтажник Томлинов рассказал, чем опасна езда на зимней резине весной

Владелец одной из ростовских шиномонтажных мастерских Егор Томлинов рекомендует до 20 апреля не менять зимнюю резину на летнюю. Эксперт предостерегает, что после 20 числа резину необходимо поменять в обязательном порядке, сообщает rostovgazeta.ru .

До 20 апреля еще могут пройти проливные дожди или даже образоваться заморозки. Эксперт призывал не спешить с заменой резины.

Езда при плюсовой температуре на шипованной резине может усложнить управление автомобилем для водителя.

«Шипы придуманы для того, чтобы обеспечивать хорошее сцепление на гладкой дороге, покрытой льдом или снегом. На голом асфальте шипы, которые прочно врезаются в покрытие увеличивают время отклика машины на действия водителя. Становится сложнее трогаться, тормозной путь увеличивается, а на поворотах машину может заносить», — объясняет эксперт.

Эксперт напоминает, что зимние шины выполнены из резины, которая предназначена именно для низких температур. Летом она начинает продавливаться и становиться более мягкой. Водитель не сможет в случае необходимости экстренно отреагировать на форс-мажорную ситуацию на дороге.

Менять шины стоит и в целях экономии. Летом зимняя резина однозначно испортится.

«В конце-концов, состав резины испортится и следующей зимой такие шины будет использовать опасно», — предупреждает Егор Томлинов.

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