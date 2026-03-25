Шире на 28 см, длиннее на 73 см и вместительнее на 4 места: жители Подмосковья будут ездить в новых плацкартных вагонах

Российские железные дороги продемонстрировали макет вагона нового поколения для плацкартных перевозок, который обещает кардинально изменить представление о самом доступном способе путешествий по железной дороге. Презентация состоялась в рамках выставки-форума «Транспорт России», сообщил РБК. У жителей Подмосковья также появится возможность оценить новшества, отметил REGIONS.

Главное конструктивное отличие новинки кроется в увеличенных габаритах. Вагон построен по стандарту Т, что предполагает увеличение длины на 73 сантиметра, а ширины — на 28 сантиметров по сравнению с привычным габаритом 1-ВМ. Высота с учетом системы кондиционирования достигает 5,26 метра, а внутреннее пространство в высоту составляет 3,38 метра. На представленных кадрах заметно, что центральный проход стал значительно шире.

Наиболее существенные преобразования затронули спальные зоны. Разработчики увеличили длину поперечных полок на 14 сантиметров, а ширину — на 3 сантиметра. Боковые места стали длиннее на 10 сантиметров и шире на 4 сантиметра. Благодаря этим изменениям даже пассажиры высокого роста смогут комфортно вытянуться во весь рост.

Каждое спальное место теперь напоминает миниатюрное купе: конструкторы оснастили их плотными шторами для создания личного пространства, индивидуальными светильниками и отдельными воздуховодами для регулировки микроклимата. Для зарядки гаджетов предусмотрены как традиционные розетки на 220 вольт, так и USB-разъемы.

Примечательно, что при повышении уровня комфорта вместимость вагона увеличилась — с 54 до 58 пассажирских мест. Кроме того, в вагоне появились два отдельных санитарных блока и душевая кабина, что для плацкарта остается скорее исключением, нежели привычной опцией.

