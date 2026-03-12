Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненному лишению свободы

Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Махаммадсобир Файзов* и Саидакрами Рачабализода* приговорены к пожизненному лишению свободы. Кроме того, каждый из них обязан выплатить штраф в размере 990 тысяч рублей.

Рассмотрение дела заняло семь месяцев и проходило в закрытом режиме — из-за возможных провокаций и наличия государственной тайны. Прокурор также запрашивал пожизненные сроки для пособников террористов,

Напомним, чудовищный теракт произошел 22 марта 2024 года в Красногорске перед концертом группы «Пикник». Его жертвами стали 150 человек, более 600 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Вилаят Хорасан»**. Материальный ущерб превысил 6 млрд рублей.

После этой трагедии власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики. В 2024 году МВД приняло 190 тысяч решений об административном выдворении иностранцев.

В Государственной думе РФ также приняли поправки, ужесточающие уголовную ответственность за организацию незаконной миграции и фиктивную регистрацию иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что тяжелораненый при теракте в «Крокус Сити Холле» свел счеты с жизнью.

* Росфинмониторингом внесены в перечень террористов и экстремистов.

** Террористическая организация, запрещенная в России.