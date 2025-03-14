Школьникам могут запретить кататься на электросамокатах в Красноярске

Представитель кикшеринга рассказал «Проспекту Мира», что в компании заметили определенную тенденцию. Практически каждый раз, когда электросамокат берет в аренду школьник, происходит какая-то неприятная история. Дети часто падают, становятся причинами ДТП или сталкиваются с другими людьми. По мнению представителей компании, подростки в возрасте 14-15 лет еще не знают ПДД и не осознают степень своей ответственности перед окружающими людьми.

«При этом статистика 16-17-летних не отличается от взрослой. Более чем в 99% поездок правила не нарушаются и негативных инцидентов не происходит», — заявили в сервисе.

По данным издания, в компании решили предоставить право поездок подросткам в возрасте от 16 лет с целью устранения разночтения между собственными правилами и ПДД. Так, согласно законодательству, кататься на СИМ разрешено детям с 7 лет при условии, что их сопровождает взрослый человек. Самостоятельно арендовать СИМ может подросток с 14 лет. В Минтранспорте РФ уже предлагали увеличить возраст до 16 лет.

Представитель компании не рассказал, каким способом сотрудники кикшеринга будут контролировать возраст своих клиентов.

Ранее сообщалось, что в Московской области открыли сезон проката электросамокатов.