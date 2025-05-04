Школьники из Химок высадили деревья в память о Героях Великой Отечественной войны

Учащиеся младших классов школы №1 городского округа Химки приняли участие в патриотической акции. Школьники в память о Героях Великой Отечественной войны высадили деревья, сообщил телеграм-канал администрации муниципалитета.

В сообщении указано, что в округе в преддверии празднования Дня победы проходит большое количество различных патриотических акций, в которых активно принимают участие ребята. Так, для школьников организовывают мастер-классы, кинолектории и встречи с членами химкинского отделения региональной Ассоциации ветеранов СВО. Подобные акции проходят регулярно.

В администрации отметили, что с начала июля 2024 года в округе реализуют широкомасштабную патриотическую программу под лозунгом «Успех V единстве поколений». Патриотическое воспитание школьников носит приоритетное значение.

В администрации сообщили, что теперь к акции присоединились дети младшего школьного возраста. В высадке деревьев им помогали преподаватели и директор школы.

«Очень важно прививать подрастающему поколению любовь к Родине с раннего детства. Мы не только высадили ели во дворе нашего образовательного учреждения, но и поговорили с ребятами о Великой Отечественной войне, о Героях из их семей», – рассказала директор школы №1, депутат Галина Болотова.

Ранее сообщалось, что в Химках в школе «Лига Первых» открыли «Парту Героя» имени ветерана Афганской войны.