Школьники Кузбасса написали эссе о тяжести профессии шахтеров

В Кузбассе по инициативе угольного предприятия «СУЭК-Кузбасс» прошел профориентационный конкурс «СУЭК-Кузбасс»: наш СУЭК, наш Кузбасс!», приуроченный трем важным событиям: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, году защитника Отечества и 100-летию города Ленинска-Кузнецкого, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, участвовать в конкурсе предложили школьникам и студентам профильных техникумов и вузов. Участников разделили по группам в зависимости от возрастной категории. Жюри оценивало работы в девяти номинациях. Ученики младшей школы создавали творческие плакаты. Ребята постарше писали эссе о своей семье. Многие родные ребят — шахтеры, которые ежедневно тяжело трудятся ради блага страны. Трехмерные модели зданий и уголков общественного пространства представили старшеклассники и студенты. Многие работы можно реализовывать в городе.

«По доброй традиции на церемонии были поощрены образовательные учреждения, наиболее активно и результативно участвовавшие в конкурсе», — указано в статье Сибдепо.

По информации издания, победители были награждены материальными выплатами. Авторов некоторых проектов поощрили спецпризами.

Ранее сообщалось, что кемеровчане начали праздновать День города и День России.