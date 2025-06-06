Кемеровчане начали праздновать День города и День России

В Кемерово проходит подготовка к празднованию Дня России, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». По данным телеграм-канала мэрии города, в некоторых районах торжественные мероприятия уже стартовали.

По информации мэрии, масштабные праздничные мероприятия ожидаются 12 июня. Горожан и гостей города приглашают на концерт, фестивали и яркие шоу. В городе празднуют одновременно два праздника — День России и День города, поэтому к организации мероприятий подходят вдвойне ответственно.

По данным мэрии, в некоторых районах уже начались массовые мероприятия. В четверг, 5 июня, школьники и ветераны из хора организовали концерт под открытым небом в Ленинском районе. Солдатская каша из полевой кухни, песни, творческие мастер-классы и веселые танцы — так горожане собираются начать празднование в Заводском районе. Мероприятие пройдет в пятницу, 6 июня.

По информации мэрии, в центре города начнутся праздничные мероприятия с 9 июня. До Дня России ожидается проведение различных концертов. Жителей заверили, что программа будет насыщенной и увлекательной.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали готовиться к отключениям интернета в День России.