Школьники Кузбасса научатся на уроках управлять БПЛА

Первое в России учебное пособие «Беспилотные летательные аппараты» внедрят в образовательную программу кузбасских школьников, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональное министерство образования.

По информации издания, новую дисциплину поручено преподавать учителям технологии или труда. Ее введут с 1 сентября для учащихся 8-х и 9-х классов в рамках федеральной образовательной программы «Труд (технология)» — модуль «Робототехника».

«На данный момент квалифицированные педагоги для преподавания данного курса в школах региона имеются», — уточнили редакции «Сибдепо» в Минобразования Кузбасса.

По данным издания, в регионе в новом учебном году пройдет ряд мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов. Составлен план и график курсов. На занятиях учителям будут рассказывать, как проводить уроки с учетом добавления новой дисциплины. Отмечено, что пособие «Беспилотные летательные аппараты» получило статус учебника. Оно вошло в федеральный перечень.

Ранее сообщалось, что педагогам из Подольска вручили благодарственные письма Министерства образования Подмосковья.