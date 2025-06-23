Педагогам из Подольска вручили благодарственные письма Министерства образования Подмосковья и ФГБУ «Российский детско-юношеский центр». Об этом рассказали в администрации округа.

В регионе подвели итоги реализации проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята» за 2023-2024 учебный год. Торжественная церемония прошла в Национальном центре «Россия».

Делегацию Подольска возглавили муниципальные координаторы этих проектов Елена Соколова и Евгения Джигараева.

В завершение мероприятия была организована экскурсия по выставке «Путешествие по России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о победителях и призерах конкурса «Знаешь? Научи!».