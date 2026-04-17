Школьники, студенты, краеведы и библиотекари: каждый житель Зарайска может стать соавтором городской энциклопедии

В подмосковном Зарайске продолжается наполнение главного цифрового архива города — электронной краеведческой энциклопедии. Причем теперь пополнить эту базу знаний может едва ли не любой желающий. Создатели проекта, как сообщили организаторы, приглашают местных жителей не просто знакомиться с опубликованными материалами, а самостоятельно участвовать в сохранении истории родного края, сообщил REGIONS.

Инициаторы проекта из автономной некоммерческой организации «Мой Зарайск» (АНО «Мой Зарайск») ищут соавторов среди школьников и студентов, педагогов и библиотекарей, краеведов и просто неравнодушных зарайцев. По словам представителей организации, важен любой взгляд, любой голос и любые знания — как профессиональные, так и семейные, передающиеся из поколения в поколение. Иными словами, стать участником может каждый, кому небезразлична судьба истории этого населенного пункта.

Новым соавторам предлагается два основных направления для работы. Во-первых, можно написать статью о событии, памятнике архитектуры, известном человеке или местной традиции — о том, что имеет личное значение для самого автора. Во-вторых, разрешается предложить фотографии и видеоматериалы: подойдут снимки из домашних альбомов или кадры собственной съемки. Уточняется, что это не разовый вклад, а долгосрочное участие в деле сохранения культурного наследия Зарайска.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Каждая заметка и каждая фотография, согласно информации создателей архива, останутся в энциклопедии навсегда. Такой подход, убеждены они, поможет сделать город ближе и понятнее для всех, кто хочет его узнать, — от нынешних жителей до будущих поколений и туристов. Чтобы присоединиться к проекту, достаточно отправить письмо на электронную почту, адрес которой размещен на официальном сайте АНО «Мой Зарайск». После этого, утверждают организаторы, они свяжутся с потенциальным автором и подробно расскажут, с чего начать работу.

По информации издания, проект реализуется при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, а также с использованием средств Фонда президентских грантов. На сегодняшний день, 2025 год, работа над архивом продолжается. Организаторы надеются, что откликнется как можно больше неравнодушных зарайцев.

Ранее сообщалось, что в России предложили ограничить доступ к «Википедии» и развивать ее отечественный аналог.