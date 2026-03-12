Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, который также является заместителем председателя Всемирного русского народного собора, выступил с резкой критикой в адрес «Википедии». В беседе с NEWS.ru он заявил , что интернет-энциклопедия давно превратилась из нейтрального источника знаний в инструмент информационной войны против России. По его словам, под видом свободного распространения информации там систематически искажают исторические факты и принижают роль страны в мировых событиях.

Иванов подчеркнул, что проблема не в самой идее энциклопедии, а в том, кто и как наполняет ее контентом. Анонимные авторы, за которыми, как он считает, стоят вполне конкретные силы, годами формируют у читателей искаженную картину. В этой ситуации, по мнению депутата, необходим комплексный подход к защите информационного пространства России. Причем страна здесь не одинока — похожие претензии к предвзятости ресурса высказывают во многих государствах, уставших от навязывания чужой повестки.

Однако речь идет не о тотальной блокировке, а о точечных мерах. На первом этапе Иванов предлагает ограничивать доступ к конкретным страницам, содержащим ложь о России. Параллельно он призвал активнее развивать отечественные платформы, например «Рувики», где информация будет соответствовать традиционным ценностям и исторической правде.

Ранее Роскомнадзор заявил об отсутствии требований о блокировке «Википедии».