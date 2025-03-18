Школьники в поселке Удмуртии остались без горячих обедов из-за плохой воды

Депутат районного Совета депутатов Татьяна Шувалова рассказала, что в поселке Балезино в Удмуртии ученики школы № 1 остались без горячего питания из-за некачественной воды, сообщил udm-info.ru.

По данным издания, специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии УР в Глазове» брали для проверки пробы воды. Результаты протокола испытаний стали причиной закрытия школьной столовой. Директор учебного заведения распорядился, чтобы начиная с 14 марта школьники перешли на другой режим учебы. Вместо питания в столовой им предоставляют продуктовые наборы. При помощи бутилированный воды в учебном заведении организовали питьевой режим.

По данным издания, администрации школьного учреждения поручили проконтролировать съем фильтров и их дальнейшую прочистку. По мнению специалистов, этих мер достаточно для того, чтобы в столовой снова могли пользоваться водой. Повторный сбор проб воды взяли в понедельник, 17 марта.

По данным издания, проблема с подачей некачественной воды актуальна для региона. В прошлом году по этой причине закрыли три учебных заведения. Эксперты предупредили, что вода могла стать источником развития различных инфекционных заболеваний.

Ранее врач-токсиколог Кутушов рассказал, можно ли пить воду из-под крана.