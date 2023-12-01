Школьников Приморского края перевели на дистанционное обучение из-за появления тигра

В селе Серафимовка Приморского края школьников перевели на дистанционное обучение. Вблизи населенного пункта были обнаружены следы тигра, предположительно раненого. Жителей призывают не выходить из своих домов.

Директор АНО «Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что возле села, действительно, были найдены следы тигра. Занятия в школах отменены, а дети дошкольного возраста остались дома с родными. Однако, кто-то целенаправленно пытается создать панику. В социальных сетях опубликовано много постов о том, что ситуациях вышла из-под контроля, а все люди в опасности, сообщает vostokmedia.com.

«Пока, если так можно выразиться, если тигр где-то там рядом и ходит, то охотнадзор за этим делом всем смотрит. Поводов для паники нет. Но кто-то пытается ее раздуть, это очевидно», - директор АНО «Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил корреспонденту «Восток-Медиа»

Сотрудники специализированных служб патрулируют местность при помощи включенных проблесковых маячков. Это может отпугнуть животное. Также территорию осматривают сотрудники полиции. Комиссия по решению конфликтных ситуаций проверяет, не утянул ли тигр домашний скот или собак сельчан. Если обнаружится факт пропажи хотя бы одного животного, то примут необходимые меры.

Вблизи села заметили табун диких кабанов. Возможно, это и привлекло хищника. Поведение тигра говорит о том, что он сытый и совершенно неопасный. Жителей призывают не паниковать, но и не игнорировать меры безопасности.

Пока жители Приморского края могут наблюдать за тиграми из окон своих домов, некоторые россияне ходят для этой цели в цирк. Депутаты же хотят запретить выступления животных. Эксперт Анастасия Билялова рассказала, насколько оправдано мнение, что зверей в цирках мучают.