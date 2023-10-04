«Лучше трансформировать в заповедники»: в России предложили запретить зоопарки и цирки

Сегодня — Всемирный День защиты животных, и на этом фоне в России в очередной раз решили напомнить о необходимости запретить зоопарки или, как минимум, заменить их заповедниками. Такое мнение высказала общественный инспектор в области обращения с животными Межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Анастасия Билялова.

По ее словам, в естественной природе обитания у животных места для прогулок намного больше, у них разнообразнее жизнь.

«У людей посадить в тюрьму — это наказание. А у животных тогда почему по-другому? зачастую люди сами начинают дразнить зверей в зоопарке. Некоторые индивиды имеют отношение к людям просто как к биологическому виду, а не к состоянию зрелости, и вот этот вот биологический вид начинает говорить о том, что животные созданы для них. Есть масса подобных видео», — отметила Билялова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На самом-то деле, уточнила она, у зверей есть такие же чувства. Уже даже доказано, что у животных есть мышление, которое соответствует пятилетнему ребенку в зависимости от вида животного.

«То есть получается, что у нас идут двойные стандарты. Есть так называемые «яжмати», которые разрешают своим детям даже обижать тех же кошек, собак уличных, не говоря уже о птицах и остальных всех животных. Самым главный принцип, который должен быть — это чтобы не было страданий. Есть исключительные случаи, когда животному самому комфортнее находиться в клетке. В других случаях так быть не должно», — пояснила собеседница.

А в заповедниках, продолжила эксперт, история совсем другая. Здесь действительно есть условия, приближенные к естественной среде обитания и для людей, условно, может быть защищенный коридор, чтобы хищники вроде тигра или льва их не съели.

«Я прекрасно понимаю, что это жизнь, что в любом случае мы кого-то едим, но вот именно целенаправленных страданий, как это часто бывает в зоопарках, быть не должно, и то же самое в цирках. Я считаю, что это все-таки лучше трансформировать в заповедники», — добавила Билялова.

Таким образом, по ее совам, можно решить сразу две задачи: во-первых, не доставлять страданий животным, а во вторых — воспитывать самих людей, чтобы их сознание менялось, появлялось понимание того, что мы — не единственные на свете.

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