Школьница из Нижегородской области оказалась невиновной в убийстве пенсионерки

Школьница из Нижегородской области перестала проходить по дело об убийстве пенсионерки как подозреваемая. Согласно предварительной версии, убийство совершил ее парень, о чем 15-летняя жительница Дзержинска не знала, сообщает newsnn.ru .

В Нижегородской области ранее пропала девушка. Мама заявила, что 15-летняя дочь Анастасия 27 октября не вернулась домой. Начались розыскные операции. Женщина считала, что дочь сбежала со своим парнем Даниилом.

Подобная ситуация уже происходила в прошлом году. Мать уверена, что молодой человек страдает наркотической зависимостью. Сотрудники правоохранительных органов нашли влюбленных в другом городе. Источник NewsNN сообщил, что молодых людей подозревают в убийстве пенсионерки. Они были задержаны.

Выяснилось, что 20-летний парень и 15-летняя девушка, действительно, хотели сбежать. Молодой человек нашел дом, в котором, как ему казалось, никто не жил. Он думал, что там они смогут переночевать.

Парень проник в помещение. Оказалось, что дома находилась 76-летняя женщина. Молодой человек нанес пенсионерки ножевые ранения. Она скончалась. Парень спрятал тело и накрыл его тряпками. После этого он пригласил свою девушку, но об убийстве ей не рассказывал.

Девушку отпустили домой. Теперь она может проходить по делу в качестве свидетеля. Заведено уголовное дело. В ближайшее время молодому человеку выберут меру пресечения.