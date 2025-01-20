Школьница обманула родителей подруги, что ей разрешили остаться в гостях на ночь

В ведомстве отметили, что несовершеннолетняя находилась у своей подруги. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что школьница предупредила старшую сестру, что пойдет в гости к подруге. Телефон она оставила дома. Родителям подруги девочка рассказала, что ей разрешили остаться на ночь. В сообщении указано, что отец девочки не был проинформирован о договоренностях дочери с сестрой.

«Вернувшись домой, отец узнал, что дочь не вернулась с прогулки, и начал обзванивать родственников», — указано в сообщении.

В сообщении указано, что отец начал поиски самостоятельно. В полицию обратились родные ребенка. В ведомстве призвали граждан содействовать в поисках и при наличии информации сообщать ее на гарантии анонимности.

В пресс-службе уточнили, что отец не знал о новой подруге дочери, у которой она осталась ночевать. Ребенка забрали из дома подруги посреди ночи. Сотрудники правоохранительных органов провели с ней профилактическую беседу и передали отцу. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось.

Ранее сообщалось, что в Калужской области вынесли приговор похитителям малолетней девочки.