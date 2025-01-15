В Калужской области вынесли приговор похитителям малолетней девочки

Двое мужчин похитили 8-летнюю девочку, и после этого требовали выкуп от ее матери. За это их приговорили к длительным срокам лишения свободы. Данные об этом появились в телеграм-канале прокуратуры Калужской области.

В городе Козельске Калужской области в ноябре 2023 года произошло ЧП. Пропала 8-летняя девочка. Оказалось, что ее похитила преступная группа из четырех человек. Они вывезли ребенка в Ульяновский район и стали требовать от ее матери 1,5 млн руб. Полиция сумела найти похищенную буквально на следующий день. Один их похитителей был уже осужден по этому делу, теперь вынесен приговор в отношении еще двух членов банды.

«Суд приговорил 46-летнего мужчину к 14 годам лишения свободы, 39-летную женщину — к 12 годам лишения свободы», — указано в микроблоге.

Четвертый злоумышленник заключил контракт с Министерством обороны, по этой причине уголовное дело в его отношении приостановлено.

Ранее сообщалось о суде над двумя мигрантами, которые дважды совершили убийства в Подмосковье. Одной из их жертв стала пенсионерка, другой продавщица из супермаркета. Суд приговорил убийц к 22 и 18 годам лишения свободы. Отбывать срок наказания они будут в колонии строгого режима.