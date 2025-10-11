Школьница в Москве случайно сожгла квартиру, когда вскрывала сейф по указанию аферистов

В квартире жилого дома на ул. Коненкова в Москве возгорание произошло из-за действий 16-летней девочки: по указанию мошенников она пыталась при помощи болгарки вскрыть родительский сейф, сообщил телеграм-канал прокуратуры г. Москвы.

По информации ведомства, мошенники применили многоэтапную схему обмана. Сначала аферист сообщил, что жительнице столицы пришла посылка. Девочке предстояло назвать код из смс. Через время злоумышленник снова позвонил, но уже представился сотрудником правоохранительных органов. Он предупредил якобы об уголовной ответственности в отношении родителей подростка.

«Угрожая привлечением родителей к уголовной ответственности, велели прийти домой, установить на мобильный телефон приложение для видеоконференций и под их контролем найти деньги родителей. В ходе видеообщения злоумышленники контролировали все действия ребенка», — указано в сообщении.

По информации ведомства, девочка обнаружила дома 105 тыс. руб. Преступники обратили внимание на закрытый сейф. Подростку поручили пойти в магазин, купить болгарку и вернуться. Девочка спиливала петлю от сейфа. В квартире произошло возгорание.

«Девочка была госпитализирована, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», — отмечено в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по факту покушения на мошенничество может возбуждено дело. Ситуация находится на контроле межрайонной прокуратуры. Сотрудники прокуратуры Москвы обратились к юным жителям города с просьбой сообщать о любых подозрительных ситуациях своим родителям. Не стоит передавать персональные данные неизвестным лицам. Важно сразу прекратить разговор, если человек проявляет интерес к личным сведениям. Родителей призвали провести с детьми профилактические беседы.

Ранее сообщалось, что 55 сотрудников МЧС России ликвидировали возгорание на подмосковном складе.