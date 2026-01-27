Школьные гении растут: нижнетагильский выпускник попал на встречу с Путиным

В преддверии Дня студента состоялась встреча президента Владимира Путина с будущими и нынешними выпускниками МФТИ. В ней принял участие один из студентов и бывший ученик нижнетагильской школы №32 Вячеслав Токарев, который поделился информацией о своих проектах, сообщил tagilcity.ru.

Директор школы Галина Масликова рассказала, что выпускник проявлял нестандартное мышление еще с начальной школы. В школьные годы Токарев увлекался ракетной техникой и легко разбирался в вопросах, связанных с физикой.

Высоких наград Токарев достиг благодаря значительным достижениям в области науки, технологий и проектного моделирования. Его заслуги были отмечены двумя престижными премиями: именной — в честь Аммоса Черепанова, и региональной — от губернатора Свердловской области. Ранее, в 2021 году, он с отличием окончил школу с углубленной учебной программой, где его академические успехи были увенчаны золотой медалью.

В выпускном классе Вячеслав подтвердил свободное владение немецким, получив международный сертификат DSD уровня C1 — высшую ступень по европейской шкале. Этот существенный академический актив открыл ему путь в Московский физико-технический институт, где он стал студентом специалитета по направлению «Авиационные технологии».

«Вячеслав получал дополнительное образование на Станции юных техников и в спортивной школе, где занимался стендовой стрельбой. Был постоянным участником профильных смен в Артеке, куда его приглашали организаторы московского вуза», — рассказала TagilCity.ru Масликова.

