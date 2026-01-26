Слух о рождении сына: как будущий вице-губернатор хитростью пытался получить «автомат» по этнологии в УрГУ

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин рассказал, как целенаправленно ввел в заблуждение преподавателей. В день экзамена по этнологии он пустил слух, что стал папой. Таким образом тогда еще студент надеялся получить автомат. По данным издания, Дмитрий Ионин учился в УрГУ на факультете международных отношений (ныне УрФУ).

Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский сначала получил образование в Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ, курс Блиновых). Затем освоил специальность «Менеджмент организации» в экономическом вузе (тогда СИНХ, сейчас УрГЭУ). Он рассказал, что всегда старался вступить в диалог с преподавателем. Это помогло сдать те экзамены, в успешности которых он сомневался.

«Наверное, я брал тем, что старался всегда поддерживать разговор с педагогом. Задавал вопросы. Не просто сидел и слушал, задавал вопросы», — рассказал директор Нижнетагильского цирка.

Тагильский депутат Галина Масликова отметила, что не прибегала к хитростям. Получить автомат вправе был каждый студент. Для этого требовалось ежедневно зарабатывать баллы, быть активным студентом. В таком темпе жизни расслабляться было некогда.

Ранее сообщалось, что многие топ-менеджеры «Сургутнефтегаза» и «Лукойла» получали образование в региональных вузах.