Школы Сарапула переведены на дистанционный режим из-за террористической угрозы

В социальных сетях и телеграмм-каналах стала появляться информация о возможной стрельбе в школах. 9 и 10 февраля учебные заведения города переведены на дистанционный формат, сообщает udm-info.ru .

Сообщения рассылает анонимный пользователь. Он рассказывает, что хочет отмстить своим обидчикам и перечисляет школы, в которые намерен ворваться. Аноним предупреждает, что вооружен. Он отмечает, что выбрал первую школу, в которой расстреляет учащихся и педагогов, а затем будет врываться в другие учебные организации. Пост быстро набрал много просмотров. Его отправляли друг другу родители. В городе началась паника.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что намерены проверить достоверность информации. Для данной цели учебные организации переведены на дистанционный формат обучения.

«В целях обеспечения безопасности образовательного процесса и проверки антитеррористической защищенности образовательных учреждений 9 и 10 февраля школы и учреждения дополнительного образования работают в дистанционном режиме», — написала администрация Сарапула.

К жителям обратился глава Сарапула Виктор Шестаков. Он призвал не паниковать, доверять только официальной информации и не запугивать друг друга. Школы были переведены на заочную форму обучения исключительно в целях профилактики.

«Правоохранительные органы работают четко и слаженно, и я уверен, что все будет в полном порядке. Все под контролем», — сказал мэр.

Ранее мы сообщали, что жителя Владивостока осудили на два года за пропаганду терроризма в интернете: в опубликованных постах он неоднократно призывал сместить власть РФ насильстивенным путем.