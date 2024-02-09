Жителя Владивостока отправили на два года в колонию за пропаганду терроризма в интернете

Мужчина в мессенджере Telegram размещал посты, которые пропагандировали терроризм. За это он получил наказание, связанное с реальным лишением свободы. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флотского военного суда.

Правоохранители установили, что обвиняемый дважды, в ноябре и декабре 2022 года, размещал в чате посты, которые призывали к террористическим действиям.

«Разместил со своего аккаунта в публичном чате текстовые сообщения, обосновывали правильность и допустимость действий, направленных на насильственный захват власти в России», - сообщили представители суда.

Сам злоумышленник свою вину признал, по итогам его назвали виновным и дали два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее суд вынес приговор жителю Сарова. Тот выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо женщине, которая не так, по его мнению, выгуливала собаку. Овчарка шла на поводке, и не проявляла агрессии. Мужчине назначили три гола лишения свободы (условно).