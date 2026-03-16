Шквалистый ветер и сугробы: поиски пропавшего красноярца в тайге длятся неделю — спасатели пробиваются сквозь пургу

Поиски 55-летнего красноярца Виктора Потаенкова, который после появления возле входа в национальный парк «Красноярские Столбы» больше не выходил на связь, продолжаются до сих пор. В них активно принимают участие сотрудники МЧС, правоохранители и добровольцы, сообщил prmira.ru.

По данным издания, мужчина физически активен. Он часто уходил пешком, чтобы поддерживать форму. Кроме того, занимается спортом. Виктор служил в ОМОНе и спецназе, что также заложило в нем спортивный стержень.

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что в день пропажи мужчина приехал ко входу в национальный парк. Родные рассказали, что он периодически преодолевал пешие тропы. Однако камеры не фиксируют, чтобы красноярец вернулся к автомобилю на парковке. С родными он также не выходил на связь. Супруга рассказала, что изменений в поведении или настроении у мужчины не было. В день пропажи было запланировано ряд дел.

В «ЛизаАлерт» рассказали «Проспекту Мира», что с мужчиной мог произойти несчастный случай. Поиски не прекращаются. В воскресенье, 15 марта, зона поисков охватила более 26 км гористой местности, покрытой густой тайгой — там работали волонтеры и сотрудники МЧС. Метель и шквалистый ветер значительно осложнили задачу волонтерам и спасателям, сделав местность практически непроходимой.

