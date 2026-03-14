Уже неделя поисков: спасатели рассказали о масштабах поисков третьего пропавшего ребенка в Звенигороде

Поисковая операция в Звенигороде, где пропали трое подростков, продолжается уже неделю. Спасатели и волонтеры не оставляют надежды найти третьего ребенка, сообщил ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе МЧС России, за минувшие сутки водолазы совершили 22 погружения, обследовав 9,5 тыс. кв. м акватории Москвы-реки. Всего с начала поисков специалисты провели 96 погружений, охватив 25,5 тыс. квадратов.

Параллельно с водолазными работами ведется сканирование дна с помощью эхолотов и подводных камер — обследовано около 32 км. На акватории организованы 18 наблюдательных постов, общая протяженность зоны контроля — 29 км. Беспилотники обследовали еще 14 км береговой линии и прилегающей территории.

«Всего с начала поисков проведено 96 погружений, обследовано 25,5 тыс. кв. м акватории Москвы-реки. Более 60 км обследовано с помощью лодок с боковым и круговым обзором, свыше 90 км — пешими группами и на снегоходах, с воздуха — 84 км», — сказали в пресс-службе.

В микрорайоне Восточный в субботу, 7 марта, ушли гулять и не вернулись трое детей: 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика. В последний раз их видели у Москвы-реки, где позже нашли следы и шапку одного из подростков. Один из мальчиков был обнаружен мертвым 11 марта, спустя два дня нашли тело второго ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что родители погибших в Звенигороде мальчиков подверглись травле в интернете.