Шквалистый ветер повредил кровлю аэропорта: подтопление внутри терминала Внуково

По информации издания, в Москве замечено ухудшение погодных условий. Кроме ветра, в городе прошел сильный ливень и град. Территория столичного аэропорта пострадала — внутри терминала зафиксировано подтопление. Руководство аэропорта проинформировало пассажиров об изменении в отправлении некоторых рейсов. В частности, часть самолетов направлены в Нижний Новгород.

По информации издания «Актуальные новости», задержаны рейсы, которые должны были следовать в Ереван, Псков, Санкт-Петербург и Нальчик. Погодные условия на данный момент по-прежнему неблагоприятные. Видео потопа опубликовано в местных телеграм-каналах. По словам очевидцев, вода стекает с потолка на пол здания.

В пресс-службе воздушной гавани проинформировали, что все действия сотрудников аэропорта направлены на обеспечение безопасности пассажиров и их комфортного пребывания на территории Внуково. Внутренние службы переведены на усиленный режим работы. Информация о статусе каждого рейса периодически обновляется, сообщил телеграм-канала столичного аэропорта.

«Приносим извинения за возможные неудобства. Безопасность и комфорт пассажиров остаются нашим приоритетом», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило о ливнях с грозами в Москве 8 июня.