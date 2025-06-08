МЧС предупредило о ливнях с грозами в Москве 8 июня

В управлении МЧС по Москве сообщили о том, что в воскресенье, 8 июня, в городе ожидаются ливни и грозы. Предупреждение было опубликовано в официальном Телеграм-канале ведомства.

По данным экстренных служб, в отдельных районах Московского региона ожидается повторение выпадения града.

«В период с 10:00 до 21:00 8 июня на территории Москвы ожидаются кратковременный дождь, местами ливень и гроза, в отдельных районах —град. При грозе ожидаются порывы ветра до 17 м/с», — приводится в сообщении.

В связи с этим Главное управление МЧС по городу Москве рекомендует гражданам парковать автомобили только в специально отведённых для этого местах. Также необходимо соблюдать осторожность при передвижении по улицам, обходить рекламные конструкции и другие неустойчивые объекты. Во время управления транспортным средством следует быть особенно внимательными. Кроме того, важно не оставлять детей без должного присмотра.

Ранее метеорологические службы Москвы и Московской области сообщили о том, что в регионе до позднего вечера будет сохраняться ненастная погода с обильными осадками, сильными порывами ветра и грозовыми явлениями. В связи с этим жителям столицы и области рекомендуется не покидать помещения до 20:00 и проявлять осторожность вблизи деревьев, так как существует вероятность их падения.