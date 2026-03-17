Шлагбаум как единственное спасение: жители Волгограда ищут защиту от водителей, убегающих от платных парковок

В разных российских городах произошли изменения — парковки в спальных районах стали платными. Жители Волгограда обсуждают, введут ли такие правила в их городе, сообщил novostivolgograda.ru.

По данным издания, тема парковочных мест для местных жителей болезненная. Во-первых, менее чем за два года волгоградские автомобилисты застали несколько волн расширения зон платных парковок. Во-вторых, введение платных парковок в историческом центре города негативно отразилось на комфорте местных жителей.

По информации издания, автомобилисты, не желающие оставлять деньги на официальных стоянках, массово перетекают в соседние дворы, лишая местных жителей законных парковочных мест. Единственные, кто чувствует себя в безопасности, — те, кто вовремя поставил шлагбаум.

«По информации департамента городского хозяйства администрации Волгограда, в настоящее инициатива введения платных парковочных мест во дворах жилых домов не рассматривается», — сообщили в мэрии на запрос редакции «НовостиВолгограда.ру».

