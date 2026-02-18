Шлагбаум, проект и две трети голосов: пошаговая инструкция по завоеванию парковки в родном дворе

В министерстве ЖК и ДК Кузбасса проинформировали граждан, как законно можно организовать личные парковочные места во дворе многоэтажного дома, сообщил VSE42.RU .

По данным издания, парковочное пространство во дворе многоквартирного дома принадлежит всем жильцам на равных правах, поэтому самовольно закрепить за собой конкретный участок не получится. Каждый владелец квартиры вправе занять любое свободное место, и регулируются такие вопросы чаще всего не законом, а соседскими договоренностями.

По информации издания, легальный способ закрепить порядок парковки существует. Для этого нужно инициировать общее собрание собственников. Если не менее двух третей жильцов поддержат идею, можно разработать схему использования придомовой территории.

Далее предстоит заказать проект, оценить затраты — сделать это можно самостоятельно либо через управляющую компанию. Любые изменения, будь то вырубка зеленых насаждений или монтаж шлагбаума, придется согласовывать с местной администрацией.

Все финансовые расходы ложатся на плечи жильцов и впоследствии отражаются в платежках за жилищно-коммунальные услуги.

