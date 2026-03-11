Сходил за ножом домой и вернулся: в Кемерове суд рассмотрит дело о нападении в досуговом заведении

В Кемерове перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство. Следственный комитет по Кемеровской области завершил основные следственные действия и предъявил обвинение 53-летнему горожанину по статье «Покушение на убийство». Подробности опубликованы в телеграм-канале ведомства, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По версии следователей, вечером 9 марта 2026 года мужчина отдыхал в досуговом заведении. Во время распития спиртного между ним и 41-летним малознакомым посетителем вспыхнул конфликт. Обвиняемый покинул учреждение, но ненадолго — он отправился домой, взял нож и вернулся, чтобы выяснить отношения. Удары клинком он наносил оппоненту со спины в область груди, после чего скрылся.

Потерпевшего вовремя доставили в больницу, где ему оказали квалифицированную помощь. Мужчина выжил и сейчас находится под наблюдением врачей.

Подозреваемого задержали в результате совместной работы следователей и полицейских. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. На месте преступления провели осмотр, допросили свидетелей. Назначены судебно-медицинские и психолого-психиатрическая экспертизы — они помогут установить точную степень тяжести нанесенного вреда и мотивы нападавшего.

«В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — указана в сообщении ведомства.

