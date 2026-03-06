Пенсионерка с ножом атаковала судебного пристава при исполнении

В Туле перед судом предстанет 58-летняя местная жительница, которая встретила представителей закона не с распростертыми объятиями, а с холодным оружием в руках. Женщину обвиняют в применении насилия в отношении судебного пристава — инцидент произошел 17 марта прошлого года в районе Щегловской засеки, пишет «ТУЛАСМИ» .

В тот день в дом к пенсионерке нагрянули сразу две официальные делегации: сотрудники газовой службы и судебные приставы. Визитеры явились не с пустыми руками, а с решением суда, которое уже вступило в законную силу и требовало неукоснительного исполнения. Что именно предписывал документ, в следственном комитете не уточняют, однако реакция хозяйки оказалась однозначной и крайне агрессивной.

Вместо того чтобы впустить гостей и обсудить детали, пенсионерка схватилась за нож. Обвиняемая нанесла одному из приставов несколько ударов клинком по рукам и телу. К счастью, ножевые ранения не стали смертельными, однако сам факт вооруженного сопротивления представителю власти квалифицируется как тяжкое преступление.

Сейчас уголовное дело уже передано в суд с утвержденным обвинительным заключением. Женщине предстоит ответить за свою горячность перед законом, который она так демонстративно проигнорировала. История получилась поучительная: даже если судебное решение кажется несправедливым, хвататься за нож — точно не лучший способ его оспорить.

