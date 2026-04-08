«Шоферов отправили в армию принудительно»: как мобилизация водителей ударила по топливному рынку Украины

По словам эксперта, большинство шоферов были принудительно отправлены в армию. Те же специалисты, кто остался, массово увольнялись, пытаясь избежать призыва. В результате нехватки квалифицированных кадров техника простаивает. Косянчук резюмировал, что дефицита машин нет. Проблема в том, что управлять ими некому.

Однако проблема украинского топливного рынка не ограничивается дефицитом водителей, считает специалист. По его мнению, страна стремится следовать европейским тенденциям, поэтому сейчас там наблюдается резкий рост цен на автозаправочных станциях.

