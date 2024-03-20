Путин исключил ответные удары по гражданским объектам Украины

В среду, 20 марта, президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с доверенными лицами. Лидер рассказал, как РФ намерена отвечать на обстрелы ВСУ по мирным городам, сообщили РИА новости .

Президент отметил, что теоретически Россия могла бы поступать зеркально и наносить удары по мирным городам Украины, по ее социальным объектам и гражданской инфраструктуре. Однако подобная позиция для РФ неприемлемая.

«Я уже говорил также, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же — (ударами - ред.) и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы», — заявил Владимир Путин.

Россия составила четкий план, как действенно нейтрализовать противника. Военнослужащие будут по-прежнему придерживаться ранее согласованного решения. Это не значит, что правительство игнорирует постоянные обстрелы приграничных районов. Обеспечение безопасности жителей — это первоочередная задача.

«Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем... Безусловно, мы будем над этим работать», — проинформировал президент РФ.

В ходе выступления президент выразил слова благодарности жителям приграничных районов, отметив их мужество.

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