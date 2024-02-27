Шойгу: США наращивают ядерный потенциал и открывают биолаборатории по всей Европе

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 27 февраля, сделал ряд заявлений в ходе заседания коллегии военного ведомства. Спикер сообщил, что Вашингтон увеличивает ядерный потенциал в странах Европы, а также принимает на вооружение различные ракеты, которые оснащены ядерной боеголовкой, пишут РИА Новости .

Министр Сергей Шойгу сообщил, что действия Вашингтона провоцируют радиационную, биологическую и химическую угрозу.

«На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов», — рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Кроме того, в США изучают биологические особенности отдельных регионов, чтобы разрабатывать патогены. Таким способом получается добиваться массового распространения определенных заболеваний, что приводит к пандемии. Таких лабораторий настолько много, что уже есть целая сеть. Часть (40 из 330) расположена на Украине. Роль российских войск РХБ защиты в условиях подобной угрозы особенно возрастает.

«В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи. В частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной электростанции», — отметил министр.

Угроза биологического заражения создалась в июле 2023 года после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Удалось оперативно обеззаразить объекты и ликвидировать негативные последствия.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл данные о потерях ВСУ с начала проведения специальной военной операции на Украине.