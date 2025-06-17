Шойгу: в восстановлении Курской области помогут саперы и военные строители из КНДР

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Пхеньян рассказал журналистам, что для разминирования территории Курской области КНДР направит в РФ 1 тыс. саперов, а для дальнейшего восстановления региона — 5 тыс. военных строителей, сообщило РИА Новости.

Сергей Шойгу отметил, что подобные договоренности — продолжение конструктивного взаимодействия между КНДР и Россией после изгнания противника с территории Курской области.

«Председателем государственных дел Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории», — сказал Шойгу.

По словам Шойгу, во время совещания акцент был сделан на вопросах безопасности. Стороны также обсудили другие актуальные вопросы. Одной из тем стало увековечивание памяти корейских военнослужащих, которые помогли РФ в противостоянии ВСУ на территории Курской области, сообщил ТАСС.

«В конкретном плане речь идет об открытии в России и КНДР мемориалов в память о корейских воинах, павших в боях за освобождение территории России», — отметил Шойгу.

Ранее сообщалось, что США заподозрили в подготовке к вооруженному конфликту с Россией и Китаем.