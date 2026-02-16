Шок в Новокузнецке: Дворец культуры с людьми охватил огонь — подробности первых минут

Сотрудники правоохранительных органов назвали предварительную причину пожара на территории Дворца культуры в Новокузнецке, который начался в понедельник, 16 февраля, сообщил VSE42.Ru со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, пожар ликвидирован. В момент возгорания в здании находились люди, которых оперативно эвакуировали. Никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку. На месте происшествия находятся представители СК: производится осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей. Для уточнения предварительной версии проведут различные экспертизы.

«Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки», — указано в сообщении СК.

Мэр города Денис Ильин в своем телеграм-канале положительно оценил работу пожарной службы. По его мнению, специалисты прибыли на место происшествия быстро. Эвакуация понадобилась 68 человекам.

По данным издания, местные жители публиковали в Сети кадры с места происшествия. По словам очевидцев, здание заполонило дымом. Люди были уверены, что огонь быстро усиливался. МЧС Кемеровской области — Кузбасса в телеграм-канале проинформировало, что на момент прибытия первого подразделения происходило задымление в чердачном помещении здания.

«Пожар ликвидирован на площади 80 м²», — сообщили в МЧС.

