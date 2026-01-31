Шокирующая ошибка ЭКО: у белой пары родилась чернокожая малышка

Супруги из американской Флориды Тиффани Скор и Стивен Миллс подали в суд на клинику по искусственному оплодотворению после того, как у них родился ребенок, не являющийся родственником ни одного из них, сообщил MK.RU. Они опасаются, что одна из замороженных оплодотворенных яйцеклеток могла быть по ошибке имплантирована другому человеку.

Супруги обратились в клинику для зачатия ребенка с помощью ЭКО. Новость о скором появлении малыша сделала их счастливой, но после родов они испытали смешенные чувства. У пары родилась девочка, которая выглядит как малыш неевропейской расы. Супруги пытались связаться с сотрудниками клиники, но им отказали в предоставлении какой-либо информации, а потом перестали контактировать.

Супруги провели генетическую экспертизу. Темнокожая малышка не является им родственницей. Адвокат пары отметил, что супруги очень полюбили девочку. С одной стороны, они не представляют, что им придется отдавать ребенка родным родителям. С другой стороны, переживают, что их родной ребенок может точно так оказаться в чужой семье.

«В ходе судебного заседания судья обязал клинику представить подробный план действий в сложившейся ситуации к пятнице», — указано в статье.

