Шокирующее преступление: 24-летняя девушка убила беременную подругу и трех ее детей — тела спрятала в бытовой технике

В США раскрыто жестокое преступление, потрясшее общественность. 24-летняя жительница Иллинойса убила свою беременную подругу, а затем расправилась с тремя ее маленькими детьми — семилетним мальчиком, двухлетним ребенком и годовалым младенцем, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на издание Daily Star.

По данным издания, тела погибших обвиняемая спрятала в стиральной машине. По версии следствия, 23-летняя убитая находилась на седьмом месяце беременности и скончалась от потери крови. После этого обвиняемая лишила жизни ее детей. Обвиняемая дружила с погибшей с детства.

По информации издания, раскрыть преступление удалось после того, как подозреваемая в разговоре со знакомым созналась в содеянном, а тот обратился в полицию. По версии следствия, детей убили, утопив. Правоохранители не смогли понять мотив.

«Тела детей были обнаружены в стиральной машине и сушильном аппарате», – говорится в материалах дела.

По данным издания, женщине предъявили обвинения по нескольким статьям: убийство и умышленное причинение смерти нерожденному ребенку. На суде она полностью признала вину. Приговор — пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение.

