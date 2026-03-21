Шокирующее преступление: 24-летняя девушка убила беременную подругу и трех ее детей — тела спрятала в бытовой технике
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В США раскрыто жестокое преступление, потрясшее общественность. 24-летняя жительница Иллинойса убила свою беременную подругу, а затем расправилась с тремя ее маленькими детьми — семилетним мальчиком, двухлетним ребенком и годовалым младенцем, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на издание Daily Star.
По данным издания, тела погибших обвиняемая спрятала в стиральной машине. По версии следствия, 23-летняя убитая находилась на седьмом месяце беременности и скончалась от потери крови. После этого обвиняемая лишила жизни ее детей. Обвиняемая дружила с погибшей с детства.
По информации издания, раскрыть преступление удалось после того, как подозреваемая в разговоре со знакомым созналась в содеянном, а тот обратился в полицию. По версии следствия, детей убили, утопив. Правоохранители не смогли понять мотив.
«Тела детей были обнаружены в стиральной машине и сушильном аппарате», – говорится в материалах дела.
По данным издания, женщине предъявили обвинения по нескольким статьям: убийство и умышленное причинение смерти нерожденному ребенку. На суде она полностью признала вину. Приговор — пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение.
Ранее сообщалось, что мошенник убил москвичку, убедив ее дочь впустить его в квартиру с сейфом.