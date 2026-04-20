«Резать, паковать и не светиться»: пошаговая инструкция от юриста, как законно избавиться от интим-игрушки

Весеннее таяние снега в одном из дворов Балашихи обернулось шокирующим открытием для местных жителей. В кустах, где сошел сугроб, обнаружилась фигура, в первые секунды напоминавшая обгоревший человеческий труп. Как сообщает телеграм-канал «Железнодорожный Life», «подснежником» оказалась реалистичная силиконовая кукла из магазина для взрослых.

Очевидцы, поначалу испытавшие настоящий ужас из-за специфической позы, отсутствия одежды и почерневшего от грязи материала, после выяснения обстоятельств сменили страх на возмущение поступком бывшего владельца, спрятавшего интим-игрушку в сугробе.

Юрист и представитель общественного контроля Балашихи Гульназ Измайлова в беседе с REGIONS подчеркнула, что подобное поведение является прямым нарушением не только норм морали, но и закона. Она пояснила, что утилизация таких предметов требует соблюдения как правил экологической безопасности, так и основ этики. Силикон и термопластичный эластомер, из которых изготавливаются подобные изделия, не разлагаются десятилетиями, и оставлять их на улице или в лесополосе категорически запрещено.

За выброс такого мусора вне контейнеров предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ, а штраф за нарушение правил благоустройства в Подмосковье может составить от одной до двух тысяч рублей. Если же кукла была оставлена в общественном месте и нарушает общественную нравственность, особенно при наличии несовершеннолетних свидетелей, действия могут быть квалифицированы как хулиганство, что грозит штрафами в десятки тысяч рублей.

Измайлова дала четкую инструкцию для тех, кто хочет избавиться от подобных вещей законно и без огласки. Во-первых, для соблюдения анонимности и этики куклу рекомендуется предварительно разрезать на части, сделав ее неузнаваемой. Во-вторых, фрагменты необходимо сложить в непрозрачные пакеты и отправить в контейнер для смешанных бытовых или крупногабаритных отходов. В-третьих, если изделие содержит электронные компоненты, вибромеханизмы или батарейки, их следует извлечь и сдать отдельно в пункты приема электронного лома.

Очевидцам же подобных находок юрист советует не оставаться равнодушными и для оперативного решения проблемы обращаться в управляющую компанию, на портал «Добродел» или вызывать участкового для составления протокола и поиска нарушителя.

