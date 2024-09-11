Шольц предложил пригласить Россию на новую конференцию по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время дебатов по бюджету в Бундестаге заявил о необходимости организации новой конференции по обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, на которой должна присутствовать Россия. Выступление политика транслировали на сайте правительства.

Олаф Шольц считает, что необходимо проанализировать, появились ли новые возможности урегулировать конфликт на Украине мирным способом. Спикер напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее отметил важность присутствия представителей России на конференции. Канцлер Германии считает такую позицию правильной.

«Я повторю это еще раз, что нам нужна еще одна мирная конференция и Россия должна быть за столом переговоров», — заявил канцлер Германии Шольц.

Канцлер Германии Шольц призвал мировое сообщество быть объективным. Он понимает, что не все страны считают правильным решение поддерживать Украину. Однако это не должно отражаться на проведении конференций, направленных на мир. Олаф Шольц уверен, что Украина имеет право сохранить свою целостность и суверенность. Капитуляция неприемлема, как и навязывание любых решений.

Ранее сообщалось, что послы ЕС продлили индивидуальные санкции против России.