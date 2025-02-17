Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европу однозначно «спросят» по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине, поскольку она оказала Киеву больше помощи, чем США. Это заявление он сделал во время предвыборных дебатов, которые транслировал немецкий телеканал NTV.

Когда ведущий поинтересовался, что означает фраза «не позволим», если «не спрашивают» Евросоюз, Шольц обратил внимание на недопустимость согласования демилитаризации Украины без согласия Европы.

Он подчеркнул, что страна должна сохранять сильные вооруженные силы даже после потенциального мирного соглашения, чтобы избежать будущих атак.

Таким образом, канцлер акцентировал внимание на том, что Европа будет играть важную роль в процессе миротворчества и не допустит принятия решений, которые могут ослабить возможность Украины защищаться.

Ранее Медведев связал призыв канцлера Шольца ввести ЧС в Германии из-за Украины с желанием денег.