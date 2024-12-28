T-Online: Шольц заявил о желании Трампа завершить украинский конфликт

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью T-Online заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.

Канцлер рассказал, что личные разговоры лидеров не могут быть раскрыты для СМИ из-за правил политического этикета. Однако спикер поделился некоторыми данными. Так, во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Олаф Шольц затронул тему Украины.

По словам Шольца, он дал понять российскому лидеру, что Германия не откажется от своего намерения продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку. Он заявил, что дал понять Путину важность завершения вооруженного конфликта.

«После США мы являемся самым сильным сторонником Украины во всем мире», — заявил в интервью T-Online канцлер Германии Олаф Шольц.

Канцлер поделился ощущениями после разговора о ситуации на Украине с избранным президентом США. По его словам, Трамп заинтересован в завершении конфликта. Спикер уверен, что Германии удастся сотрудничать с США по решению данной проблемы. Он признал, что у некоторых лидеров есть опасения по данному поводу. По его мнению, предположения окажутся ошибочными.

«Трамп хочет положить конец войне. И у меня сложилось впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что это удастся только в том случае, если Украина будет сильной в военном отношении», — считает Шольц.

Канцлер также ответил на вопрос журналиста о возможности отправки войск на Украину.

«Я не собираюсь отправлять немецких солдат на эту войну», — заявил Шольц.

Ранее Шольц отметил трудности нынешних дней в рождественском поздравлении.