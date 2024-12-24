«Времена чертовски тяжелые»: Шольц отметил трудности нынешних дней в рождественском поздравлении

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что нынче «чертовски суровые» времена. Об этом он сообщил в своем рождественском поздравлении, размещенном на странице в соцсети.

«Времена чертовски тяжелые. Мы все чувствуем это прямо сейчас», — написал он.

Глава правительства Германии акцентировал внимание на том, что Рождество — это период, который затрагивает души людей, когда они разделяют как радость, так и печаль.

Канцлер также выразил благодарность тем, кто продолжает трудиться на благо общества в преддверии Рождества, и пожелал всем глубоких и осмысленных праздников.

Ранее сообщалось, что Шольц «рявкнул» на Дуду из-за предложения конфисковать российские активы в ЕС.