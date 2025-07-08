SHOT: актеру Мерзликину с экс-супругой предстоит поделить элитное имущество в Подмосковье

О разводе актера с матерью четвертых несовершеннолетних детей после 18 лет брака стало известно в День семьи, любви и верности. В браке супруги построили в Подмосковье элитный особняк. 52-летний Мерзликин владеет участком в деревне Милюково площадью 1664 кв. м, который расположен в коттеджном поселке бизнес-класса. На участке находится дом площадью 237 кв. м. Его строительство заняло около трех лет.

По информации канала, на участке также построили русскую печь, просторную баню и гараж. Юридически собственником недвижимости выступает именно артист. Актер приобрел землю в 2006 году. Готовый комплекс экспертами оценивается в 80 млн руб. Кроме того, на артиста оформлены автомобиль Mercedes-Benz Gls 350 D 4Matic, 2018 года. Ориентировочная стоимость машины — 8 млн руб.

«На уже экс-супругу актера Анну оформлена квартира в московском районе Очаково-Матвеевское. Евродвушка площадью 42,4 квадрата стоит на рынке около 17,5 млн руб.», — сообщил SHOT.

По информации канала, в Духовском переулке в ЖК The Loft расположено нежилое помещение. Его рыночная стоимость составляет около 21 млн руб. На Автозаводском проезде находится нежилое помещение, ориентировочная стоимость которого 16 млн руб. Оба помещения принадлежат Анне.

Андрей и Анна сообщили, что не намерены комментировать причину развода. Бывшая супруга актера в своем личном блоге призвала не делать выводов. Она поблагодарила всех, кто не нарушает границы их личной жизни.

Ранее сообщалось, что стоимость имущества семьи Старовойта оценивается в миллиард рублей.