Mash: Стоимость имущества семьи Старовойта оценивается в 1 млрд рублей

Имущество семьи бывшего министра транспорта и губернатора Курской области Романа Старовойта, который погиб, оценивается примерно в один миллиард рублей. Об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала Mash.

В результате поиска были найдены жилые помещения в Курске и по два объекта в Москве и Санкт-Петербурге. Площадь одного из них достигает 345 квадратных метров.

Также в СМИ появилась информация о том, что Старовойт владеет земельным участком площадью 18 соток и трехэтажным домом в столичном районе Мякинино. Стоимость этого имущества оценивается примерно в 260 млн рублей.

7 июля в парке Малевича в подмосковном Одинцово обнаружили тело экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта. По всей видимости, он оставил свой автомобиль Tesla на парковке, отошёл от него и совершил самоубийство. Ранее стало известно, что Старовойт подал в отставку. Предположительно, причиной его суицида стало возможное привлечение к ответственности по уголовному делу о мошеннических действиях во время возведения защитных сооружений под Курском.

Ранее стало известно, кто была та самая ассистентка Старовойта, приехавшая первой опознавать тело.