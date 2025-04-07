SHOT: бизнес арестованного блогера Шабутдинова рухнул на 300 млн руб.

По данным телеграм-канала, работа «Лайк центра» была приостановлена. Проект блогера потерпел убытки. Так, начиная с 2020 года, на протяжении двух лет доход компании оценивался в размере 200 млн руб. В 2022 году блогер получил прибыль в размере 737 млн руб. После его задержания работа компании потерпела изменений.

«Лайк центр» постепенно терял прибыль и к концу 2024 года потерпел убытки на более чем 39 млн руб.», — сообщил SHOT.

По данным канала, бизнесмен признал вину. Он хочет вернуть свою репутацию и восстановить доверие. Блогер сообщил, что много думал о происшедшем. Он напомнил, что в своих курса часто призывал людей брать ответственность за свои поступки и принимать тот факт, что винить в своих неудачах других невозможно и абсурдно. По мнению бизнесмена, пришло время, когда он также должен взять отвественность за последствия допущенных им ошибок. Блогер отметил, что гордится всеми, кому курсы помогли в процессе обогащения. Он также принес извинения тем, кому рекомендации не помогли.

Ранее сообщалось, что на счета лейбла рэпера Элджея наложили арест.