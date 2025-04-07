Mash: на счета лейбла рэпера Элджея наложили арест

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета музыкального лейбла Алексея Узенюка (Элджея) «Сайонара бойс», который за последний год понес значительные убытки. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.

По информации источника, проблемы у компании начались еще в июне 2024 года и с тех пор доходы рэпера от работы лейбла сократились в восемь раз.

По итогам года лейбл объявил о миллионном убытке. Из-за этого появились задолженности по налогам, включая пеню в размере 30 тыс. руб. В связи с невозможностью погасить долг ФНС была вынуждена принять решение о блокировке счетов компании.

Карьера Элджея началась после выпуска нескольких сольных хип-хоп-альбомов. Дебютным альбомом рэпера стал «Бошки дымятся» в 2014 году. В 2016 году состоялся релиз его второго альбома под названием «Катакомбы».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что против рэпера Big Baby Tape возбудили дело из-за задолженности в 600 тыс. рублей.