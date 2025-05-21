SHOT: дроны кустарного производства запускали в РФ из Одесской, Сумской и Днепропетровской областей

Беспилотники, которые в ночь на 21 мая атаковали разные российские регионы, были кустарного производства, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, экспертам сложно определить, какие именно дроны использовали ВСУ для атак регионов РФ. Уцелевших фрагментов осталось немного. Однако некоторые выводы сделать все же удалось. Предполагается, что размах крыльев варьируется от 1,5 до 2 м.

По данным канала, ВСУ запускали БПЛА из Сумской, Днепропетровской и Одесской областей. Украинские военные намеревались атаковать промышленные предприятия и морские порты. Эксперты продолжают устанавливать типы дронов.

В ежедневной сводке Минобороны РФ указано, что над российскими регионами было уничтожено 127 украинских беспилотников. Дроны противника были перехвачены дежурными средствами ПВО. Губернаторы регионов, которые могли быть атакованы, регулярно в своих телеграм-каналах выражают слова благодарности российским военнослужащим, которые не позволяют ВСУ реализовать свои планы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области.